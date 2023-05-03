Одесский военком "отмазывал" от мобилизации

Государственное бюро расследований открыло производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Возбуждено уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в ходе мобилизационных мероприятий. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Производство открыто по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о заработке, не соответствующем состоянию семьи чиновника.

По данным СМИ со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука, начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн евро.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент рекомендовал отправлять военкомов на линию фронта. По словам министра, в центрах комплектации "многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями".