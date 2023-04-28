Военкомов будут отправлять на фронт – Резников

Министр обороны заявил, что президент рекомендовал отправлять военкомов на линию фронта.

Об этом Алексей Резников сказал на пресс-конференции.

"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному - подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", – сказал Резников.

Министр добавил, что в центрах комплектации "многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями".

Он уточнил, что, в частности, проект "Оберіг", который разрабатывается с помощью Министерства цифровой трансформации, предусматривает оцифровку всех документов, накопившихся центрах комплектации, многие документы будут подтягиваться автоматически, например, о браке.

"Если вы поженились и не сообщили об этом как военнообязанном центре комплектации, то вы нарушитель закона. Я думаю, что 90 процентов ребят нарушители закона", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников сказал, что план по мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен. По его словам, еще не выполнен старый план, поэтому нет необходимости объявлять новую мобилизацию.