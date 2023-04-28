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Политика
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Военкомов будут отправлять на фронт – Резников

резников, минобороны
Фото: кадр из видео

Министр обороны заявил, что президент рекомендовал отправлять военкомов на линию фронта.

Об этом Алексей Резников сказал на пресс-конференции.

"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному - подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", – сказал Резников.

Министр добавил, что в центрах комплектации "многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями".

Он уточнил, что, в частности, проект "Оберіг", который разрабатывается с помощью Министерства цифровой трансформации, предусматривает оцифровку всех документов, накопившихся центрах комплектации, многие документы будут подтягиваться автоматически, например, о браке.

"Если вы поженились и не сообщили об этом как военнообязанном центре комплектации, то вы нарушитель закона. Я думаю, что 90 процентов ребят нарушители закона", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников сказал, что план по мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен. По его словам, еще не выполнен старый план, поэтому нет необходимости объявлять новую мобилизацию.

Автор:
Михаил Шилин