"В глобальном смысле мы готовы". Резников рассказал, что нужно для начала контрнаступления

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению. Для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решения командования. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Подготовка завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще предстоит овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака", – высказался чиновник.

По его словам, речь идет о танках Leopard 2 и Challenger, а чуть позже приедут и Leopard 1. Также Украина ожидает танки Abrams, однако они не успеют принять участие в этом контрнаступлении.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа: и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", - сказал Резников.

Чиновник объяснил, что сама техника объявлена, подготовлена и частично доставлена. Однако есть техника, на которой завершаются обучающие программы: экипажи вместе с ней прибудут, когда главкой определит необходимое место.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопросы за Генеральным штабом, командованием [...] Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем", – добавил министр.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что с улучшением погодных условий может произойти и наступление со стороны российских окупантов. В этой связи Штаты усиливают помощь Украине.