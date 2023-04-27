"Все хотят очередной победы": Резников заявил о перегретых ожиданиях от контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников считает перегретыми ожидания общества от контрнаступления ВСУ. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Чиновник связывает это с желанием победы и ожиданиями успеха.

"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу – после Змеиного, после Киевской, Черниговской и Сумской областей, после Харьковской области, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции – ожидания успеха", – высказался Резников.

На вопрос о том, не видит ли он вреда от таких ожиданий, министр ответил, что не может это изменить.

"Поэтому мы согласовуем с Генштабом и Анна Маляр (заместитель министра обороны, – ред.) потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где», – сказал он.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что с улучшением погодных условий может произойти и наступление со стороны российских оккупантов. В связи с этим Штаты усиливают помощь Украине.