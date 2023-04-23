В Минобороны Эстонии прогнозируют контрнаступление ВСУ минимум через месяц

Контрнаступление украинских военных может начаться, по меньшей мере, через месяц. Наибольшим препятствием для этого сейчас является погода. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

"Слушая мнения в Рамштайне, мы можем говорить о реальном контрнаступлении еще через месяц. Если погода изменится, то оно может наступить раньше. Если нет – это будет месяц, может, через два", – высказался эстонский чиновник.

Он отметил, что танки Abrams, которые ждет Украина, не являются определяющими факторами контрнаступления.

"Коалиция Leopard была сильной, и достаточно большое количество техники уже переброшено в Украину, и достаточно большое количество на пути. Наибольшее препятствие для контрнаступления, которое, скорее всего, будет, – это погода. Погода достаточно дождливая и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ожидают улучшения погоды, чтобы можно было взяться за более масштабное освобождение территорий", – сказал Певкур.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.