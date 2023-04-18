Запланированное контрнаступление ВСУ. Запад готовится, что Путин использует "крайнюю тактику", – The Guardian

В связи с ожидаемым контрнаступлением Украины западные лидеры готовятся, что президент РФ Владимир Путин использует "все оставшиеся у него инструменты", включая ядерные угрозы и кибератаки. Об этом сообщает The Guardian.

На саммите министров иностранных дел G7 в Японии британские чиновники заявили, что ожидают от России ответных мер на контрнаступление и нужно быть готовыми к крайней тактике со стороны страны-агрессора, когда она попытается удержать оккупированные территории Украины.

The Guardian обращает внимание, что в марте экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы ответить Украине "абсолютно любым оружием", если ВСУ попытаются вернуть оккупированный Крым.

Однако ядерная риторика России объединила министров G7, которые по итогам встречи 17 апреля осудили эти угрозы и раскритиковавли план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся открытый обмен мнениями о подходе к войне в Украине, в частности, о будущих перспективах ее прекращения. По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, эти перспективы в конце концов будут обсуждаться за столом переговоров.

Однако источники журналистов в британском МИД предположили, что единственный путь для окончательного завершения войны – это вывод российских войск из Крыма, а Запад должен дать Украине инструменты для завершения работы.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.