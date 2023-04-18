Запланований контрнаступ ЗСУ. Захід готується, що Путін використає "крайню тактику", – The Guardian

У звʼязку з очікуваним контрнаступом України західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін використає "всі інструменти, які в нього залишилися", включаючи ядерні погрози та кібератаки. Про це повідомляє The Guardian.

На саміті міністрів закордонних справ G7 у Японії британські чиновники заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь на контрнаступ і потрібно бути готовими до крайньої тактики із боку країни-агресорки, коли вона спробує утримати окуповані території України.

The Guardian звертає увагу, що в березні експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви відповісти Україні "абсолютно будь-якою зброєю", якщо ЗСУ спробують повернути окупований Крим.

Однак ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які за підсумками зустрічі 17 квітня засудили ці погрози та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся відкритий обмін думками щодо підходу до війни в Україні, зокрема щодо майбутніх перспектив її припинення. За словами премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, зрештою ці перспективи обговорюватимуться за столом перемовин.

Однак джерела журналістів у британському МЗС припустили, що єдиний шлях для остаточного завершення війни – це виведення російських військ із Криму, а Захід має дати Україні інструменти для завершення роботи.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.