Резніков пообіцяв контратаку "за кількома напрямками"

Міністр оборони України розповів, що контрнаступ очікується в квітні – травні по різних напрямках.

Про це Олексій Резніков сказав в інтерв’ю ERR.

"Ви побачите їх (танки Leopard – ред.) у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками… Думаю, у квітні - травні ми їх побачимо", - відповів міністр на питання щодо того, коли танки з’являться на полі бою.

На думку Резнікова, контрнаступ залежить від того, який момент є найбільш підходящим й від погодних умов, оскільки навесні земля дуже волога й можна використовувати тільки гусеничну техніку.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна може використати значне виснаження російських сил і західну зброю. Разом це дає ЗСУ дуже хороші шанси на здійснення успішного контрнаступу навесні 2023 року.