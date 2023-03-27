Німецькі танки Leopard прибули в Україну

В Україну прибули всі 18 танків Leopard 2 обіцяних федеральним урядом Німеччини. Останні танки були відправленні наприкінці минулого тижня і зараз вони знаходяться на українському кордоні.

Танки Leopard 2 передані Україні з великим пакетом озброєння та запчастин. Разом з танками Німеччина також поставила 40 бронетранспортерів Marder, повідомляє Spiegel.

З міркувань безпеки точний маршрут транспортування техніки тримався в секреті.

Українські військові упродовж останніх двох місяців проходили тренування на танках Leopard. Також до Німеччини прибули спеціалісти, які підготували українських фіхівців з ремонту і обслуговування техніки.

Окрім Німеччини, Leopard Україні також передадуть Іспанія та Фінляндія. Іспанія має намір передати Україні щонайменше шість танків, а Вінляндія - три.

Про те, що Німеччина може передати Україні танки стало відомо в січні. Міністерство оборони Німеччини склало список із 312 танків Leopard 2 різних серій, які були у Бундесверу станом на 22 травня 2022 року. З них 99 перебували на ремонтно-профілактичних роботах на підприємствах оборонної промисловості, а один - вже на списанні.