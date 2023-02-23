Іспанія та Фінляндія назвали кількість танків Leopard, які передадуть Україні

Іспанія має намір передати Україні щонайменше шість танків Leopard 2A4 з можливим збільшенням цієї кількості надалі. Про це повідомив на брифінгу після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Києві прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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"Вчора мій уряд оголосив, що ми будемо надавати танки Leopard спільно з коаліцією. Крім того, ми будемо в подальшому розвивати спроможності українських Збройних сил... Ми плануємо синхронізувати постачання Leopard із завершенням заходів з підготовки українських військовослужбовців... Ми надішлемо шість танків 2A4", - заявив він.

Санчес додав, що в найближчі тижні стане відомо, чи зможе іспанська сторона підвищити цю цифру до 10. Крім того, він вказав, що Іспанія зараз максимально просуває на рівні Європейського союзу ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів для України і загалом запевнив, що його країна надаватиме допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

В свою чергу Зеленський висловив Іспанії подяку за суттєву оборонну підтримку, зокрема за "посилення спроможностей у захисті українського неба" від російського ракетного терору завдяки наданим системам ППО.

"Сьогодні я отримав запевнення, що Іспанія передасть нам "Леопарди". Українські військові вже вчаться в Іспанії управлінню цими танками. Ми розраховуємо, що такий старт україно-іспанської співпраці поповниться іншими рішеннями, які дозволять нам якнайшвидше звільнити нашу батьківщину", - сказав президент.

Український лідер також зазначив важливість допомоги Іспанії в лікуванні та реабілітації поранених українських військових. За словами Зеленського, сторони в особі як міністерств охорони здоров'я, так і перших леді двох країни обговорюють і "нові програми", і подякував іспанській стороні "за ці пропозиції".

В свою чергу, як повідомляють в Міністерстві оборони Фінляндії, ця країна передасть Україні черговий, вже 13-й, пакет військової допомоги, до якого включено три танки Leopard 2. Відповідне рішення ухвалив за поданням уряду 23 лютого президент Саулі Нійністьо.

Також Фінляндія забезпечить навчання щодо їх використання та обслуговування. Більш детальну інформацію про пакет допомоги, спосіб та дати його доставки у відомстві не наводять з безпекових причин. Загальна вартість цього фінського пакету допомоги становить понад 160 мільйонів євро, а усіх загалом - 750 мільйонів євро.

Крім того, як передає Reuters, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що і його країна має готується представити ще один пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і танки Leopard. За його словами, щодо цього ведеться тісний діалог з перш за все з Німеччиною, яка є країною-виробником цих машин.

Нагадаємо також, що 8 лютого парламент Швеції схвалив зміни до держбюджету, які передбачають передачу Україні озброєння на суму до 4,349 мільярда крон (біля 380 мільйони євро), зокрема бойові машини піхоти та протитанкову зброю. Раніше ж Швеція планувала передати Україні й самохідні артилерійські установки Archer. Як підтвердив у четвер Йонсон, вона дійсно готується до передачі цих САУ.