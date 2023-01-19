Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer і протитанкову зброю

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який включатиме бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки Archer та протитанкову зброю NLAW.

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Про це пише Reuters.

Загальна вартість нового пакету допомоги складає 419 млн доларів.

Зазначається, що загалом Швеція надішле Україні близько 50 гусеничних і броньованих бойових машин піхоти Type 90. Кількість систем Archer, які поставлять в Україну, не уточнюється.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема, у прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона він просив ухвалити рішення про передачу Україні артилерійських систем Archer, ракетних комплексів RBS-98, і літаків Gripen.