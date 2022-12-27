Швеція виділила 19,2 млн доларів на підтримку оборони України

Швеція додатково виділила 19,2 млн доларів(200 млн шведських крон) у Міжнародний фонд підтримки оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного - щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - зазначили в посольстві Швеції в Україні.

В листопаді Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакета оборонної допомоги у 3 млрд шведських крон ($ 287 млн). Це на мільярд більше, ніж сума всіх попередніх пакетів військової допомоги (близько 2 млрд крон).

Нагадаємо, пакет допомоги котрий був наданий Швецією включав новітні системи протиповітряної оборони та боєприпаси для них.