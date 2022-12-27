Швеция выделила 19,2 млн долларов в поддержку обороны Украины

Швеция дополнительно выделила 19,2 млн долларов (200 млн шведских крон) в Международный фонд поддержки обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.

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"Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году, в Посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир "Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", - отметили в посольстве Швеции в Украине.

В ноябре Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд. шведских крон ($287 млн.). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон).

Напомним, пакет помощи, предоставленный Швецией, включал новейшие системы противовоздушной обороны и боеприпасы для них.