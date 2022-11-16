Швеція надасть Україні пакет військової допомоги, який включає ППО

Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 3 млрд швецьких крон (287 млн доларів),вона включатиме систему ППО.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на прем'єр-міністр Швеції Ульфа Крістерссона.

"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз", - зазначив Крістерссон.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил, які "вкрай необхідні для захисту України від російських ракет".

Крім того, прем’єр Швеції зазначив, що уряд уважно стежить за розвитком подій щодо вибуху у Польщі поблизу українського кордону, який стався 15 листопада. За його словами, потрібна додаткова інформація, щоб отримати більш чітку картину того, що сталося.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).