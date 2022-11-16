Швеция предоставит Украине пакет военной помощи, включающий ПВО

Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд шведских крон (287 млн долларов), она будет включать систему ПВО.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министр Швеции Ульфа Кристерссона .

"Этот пакет военной поддержки больше, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", - отметил Кристерссон.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что новый пакет военного оборудования включает систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов вооруженных сил, которые "крайне необходимы для защиты Украины от российских ракет".

Кроме того, премьер Швеции отметил, что правительство внимательно следит за развитием событий по взрыву в Польше вблизи украинской границы, произошедшего 15 ноября. По его словам, нужна дополнительная информация, чтобы получить более четкую картину произошедшего.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).