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Швеция предоставит Украине пакет военной помощи, включающий ПВО
Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд шведских крон (287 млн долларов), она будет включать систему ПВО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министр Швеции Ульфа Кристерссона .
"Этот пакет военной поддержки больше, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", - отметил Кристерссон.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что новый пакет военного оборудования включает систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов вооруженных сил, которые "крайне необходимы для защиты Украины от российских ракет".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, премьер Швеции отметил, что правительство внимательно следит за развитием событий по взрыву в Польше вблизи украинской границы, произошедшего 15 ноября. По его словам, нужна дополнительная информация, чтобы получить более четкую картину произошедшего.
Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.
По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).