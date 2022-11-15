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Польша рассмотрит возможность применения статьи 4 устава НАТО

Польша рассмотрит возможность применения статьи 4 устава НАТО

По итогам заседания Совета министров по национальной безопасности и обороне Польши правительство приняло решение рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов Альянса для консультаций по вопросам безопасности). Об этом сообщил представитель правительства Петр Мюллер, передает польское издание Polsat News.

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Он также сообщил, что правительство приняло решение о повышении боевой готовности некоторых воинских частей в Польше и повышении боевой готовности подразделений других силовых ведомств.

Мюллер подтвердил, что два человека погибли в Грубешевском уезде, но официально не назвал причину гибели.

Напомним, вчера 15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, но не назвал официальную причину. Польские СМИ сообщают, что вероятно причиной созыва являются российские ракеты.

Подтверждения информации о том, действительно ли российские ракеты попали по польскому объекту, пока нет.

Отметим, что во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Под вражеский огонь попала и Волынская область, граничащая с Польшей.

Автор:
Вита Молодан