В Польше на границе с Украиной произошли взрывы. СМИ подозревают российские ракеты, а премьер созывает Совбез

В приграничном с Украиной районе Польши, городе Пшеводув, раздались взрывы. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне, но не назвал официальную причину. Об этом сообщило польское издание Polsat News.

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Это и другие польские СМИ отмечаются, что причиной созыва являются российские ракеты, которые, вероятно, могли упасть на территории Польши.

"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны", - говорится в официальном сообщении Мюллера.

Издание Radio ZET со ссылкой на собственные источники заявило, что якобы взрывы прогремели вблизи зерносушилки. Там могли погибнуть два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. При этом достоверно неизвестно, что явилось причиной гибели.

Правительство Польши сообщит детали инцидента после заседания Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, но не назвало официальную причину.

Американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки сообщило, что США подтверждают информацию о пересечении границы Польши ракет РФ. Но не уточняется информация о последствиях.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Во вражеский огонь попала и Волынская область, граничащая с Польшей.