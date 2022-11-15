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Россияне атаковали Волынскую область, власти призывают население запастись всем необходимым

Россияне атаковали Волынскую область, власти призывают население запастись всем необходимым

ВС РФ 15 ноября нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ковельском районе Волынской области, сообщил председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

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Информация о пострадавших уточняется, на месте попадание работают соответствующие службы.

"В этой связи на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д. Сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", — обратился Погуляйко к местным жителям.

Россия начала массированную ракетную атаку вечером 15 ноября. Во многих городах ПВО сбила воздушные цели. Однако фиксируют также и попадания. В частности, в Киеве россияне попали по жилому дому.

Из-за попадания в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, областной центр обесточен. Аналогичная ситуация возникла в Житомире.

Кроме того, в Харькове целью врага стал также объект критической инфраструктуры. В городе остановлен наземный электротранспорт, метро.

Автор:
Вита Молодан