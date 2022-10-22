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Оккупанты обстреляли объект энергетики в Луцке
Оккупанты в субботу обстреляли объект энергетики в Луцке, в городе частично отсутствует свет.
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Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что на месте работают спасатели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты нанесли с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, продолжается подготовка к мерам, которые придется принимать в случае "драматических повреждений".
Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.