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Оккупанты нанесли уже около 300 ударов по энергосистеме Украины - Галущенко
Армия страны-агрессора РФ нанесла с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, идет подготовка к мерам, которые придется предпринимать в случае "драматических повреждений".
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
"Всегда нужно готовиться к худшему. На сегодняшний день идет подготовка сценариев, чтобы понимать, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые потребуют большего времени для восстановления. Это целый механизм, в котором задействованы почти все государственные органы, военные администрации на местах", – сказал министр.
Галущенко подчеркнул, что важно закрыть противовоздушной обороной энергетические объекты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, во избежание принудительных отключений украинцы должны добровольно сократить потребление электроэнергии. Экономия хотя бы 20% критически помогла бы системе.
Напомним, в Офисе президента предупредили граждан, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.