Оккупанты нанесли уже около 300 ударов по энергосистеме Украины - Галущенко

Армия страны-агрессора РФ нанесла с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, идет подготовка к мерам, которые придется предпринимать в случае "драматических повреждений".

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Всегда нужно готовиться к худшему. На сегодняшний день идет подготовка сценариев, чтобы понимать, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые потребуют большего времени для восстановления. Это целый механизм, в котором задействованы почти все государственные органы, военные администрации на местах", – сказал министр.

Галущенко подчеркнул, что важно закрыть противовоздушной обороной энергетические объекты.

По его словам, во избежание принудительных отключений украинцы должны добровольно сократить потребление электроэнергии. Экономия хотя бы 20% критически помогла бы системе.

Напомним, в Офисе президента предупредили граждан, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.