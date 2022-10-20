Окупанти завдали вже близько 300 ударів по енергосистемі України - Галущенко

Армія країни-агресора РФ завдала з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Завжди треба готуватися до найгіршого. На сьогодні йде підготовка сценаріїв, щоб розуміти, що робити, якщо будуть драматичні пошкодження в енергосистемі, які потребуватимуть більшого часу для відновлення. Це цілий механізм, у якому задіяні всі державні органи майже, військові адміністрації на місцях" , - сказав міністр.

Галущенко наголосив, що важливо закрити протиповітряною обороною енергетичні обʼєкти.

За його словами, аби уникнути примусових відключень, українці мають добровільно скоротити споживання електроенергії. Економія хоча би 20% критично допомогла б системі.

Нагадаємо, в Офісі президента попередили громадян, що 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.