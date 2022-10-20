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Окупанти завдали вже близько 300 ударів по енергосистемі України - Галущенко
Армія країни-агресора РФ завдала з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Завжди треба готуватися до найгіршого. На сьогодні йде підготовка сценаріїв, щоб розуміти, що робити, якщо будуть драматичні пошкодження в енергосистемі, які потребуватимуть більшого часу для відновлення. Це цілий механізм, у якому задіяні всі державні органи майже, військові адміністрації на місцях" , - сказав міністр.
Галущенко наголосив, що важливо закрити протиповітряною обороною енергетичні обʼєкти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, аби уникнути примусових відключень, українці мають добровільно скоротити споживання електроенергії. Економія хоча би 20% критично допомогла б системі.
Нагадаємо, в Офісі президента попередили громадян, що 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.