Українців попередили про обмеження електропостачання по всій країні впродовж 20 жовтня

В Офісі президента попереджають громадян, що 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Про це написав у Telegram-каналі заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

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"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією", - зазначив він.

За словами Тимошенка, це стосується жителів усіх областей країни і якщо користування електрикою не буде мінімізовано, то слід готуватися до тимчасових відключень.

"Також, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - додав заступник керівника ОП.

Втім, як заявив Тимошенко в ефірі національного телемарафону, обмеження будуть не одночасно в усіх регіонах і в першу чергу стосуватимуться підприємств, але в разі недостатньості енергії віялові відключення чекатимуть на населення всіх областей.

Як передає президентська пресслужба, чиновник під час онлайн-виступу на Конференції з питань відновлення та відбудови України, яка триває в Гаазі, пояснив, що крім боротьби з російським агресором на полі бою, Україна зараз змушена оперативно долати виклики, пов’язані з ліквідацією наслідків російських атак на об’єкти критичної інфраструктури, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність мирних громадян.

"Україна фактично у стані війни та щодня долає безпрецедентні за масштабами виклики. Впродовж останніх двох тижнів окупанти, використовуючи крилаті ракети та дрони-камікадзе іранського походження, систематично, щодня вчиняють терористичні атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України. І зараз, під час нашого спілкування, над територією України летять ракети й дрони", – зазначив він.

Як розповів Тимошенко, РФ щодня прицільно руйнує українські електростанції, ТЕЦ та інші об’єкти критичної інфраструктури. І щодня, часто під обстрілами, українські енергетики та інженери намагаються відновити зруйноване й не допустити припинення подачі електроенергії, тепла та води по всій країні.

"Проте робити це стає дедалі складніше з огляду на збільшення кількості зруйнованих об’єктів. Вони роблять це свідомо, їхня мета – залишити країну без світла й тепла напередодні зими. Це реальний геноцид українців, до якого росіяни вже не раз вдавалися у своїй історії", – додав він, вказавши, що станом на зараз російськими ударами знищено понад 30% об’єктів критичної інфраструктури.

У цьому контексті заступник керівника ОП акцентував, що Україна потребує обладнання, що забезпечить функціонування мобільних та стаціонарних пунктів обігріву для населення. Він закликав і Нідерланди допомогти в цьому напрямі.

"Хочу закликати Нідерланди стати лідером у допомозі Україні пережити можливий блекаут – відсутність світла, опалення та водопостачання в оселях українців, зберігши тисячі життів наших людей", – сказав Тимошенко.

Як поінформував заступник голови офісу, станом на 238-й день повномасштабної війни у спеціальній онлайн-системі зафіксовано 97 406 зруйнованих об’єктів інфраструктури в усіх регіонах країни.

В свою чергу, в Національній енергетичній компанії "Укренерго" кажуть, що заходи обмеження споживання 20 жовтня можуть бути застосовані з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

"Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин. Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни", - вказують в НЕК.

Там вказують, що після атаки 10 жовтня відновили енергопостачання за два дні, і з 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень.

"Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано", - йдеться у повідомленні.

В компанії також радять громадянам подбати про те, щоб до 7:00 четверга вони мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них, теплі шкарпетки і ковдри.

"Будь ласка, повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові. Причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно. Дякуємо, що ви всі тепер трохи енергетики", - додали у НЕК.

"Укренерго" вказує, що посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів можна знайти на сайті Міністерства енергетики.