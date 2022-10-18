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У Києві пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, на лівому березі є проблеми з електро- та водопостачанням
Два об’єкти критичної інфраструктури пошкоджені в Києві в результаті ракетних обстрілів, на лівому березі частково обмежене електро- та водопостачання.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Києві, в результаті ракетних обстрілів російськими варварами, пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.
Він також попередив, що в деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кличко закликав киян максимально економити електроенергію та економно витрачати воду, а мешканців, у яких припинене водопостачання, зробити запас води.
Раніше заступник голови офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва.
Пресслужба субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) повідомила, що внаслідок обстрілу Києва на лівому березі відбулось аварійне відключення електропостачання.
"Оновлення інформації про наслідки та про можливі стабілізуючі відключення згодом", - йдеться в повідомленні.
Також мер Броварів в Київській області Ігор Сапожко повідомив, що у місті чутно вибухи, працює ППО.
Нагадаємо, зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті.