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В Киеве три прилета в объект энергообеспечения

В Киеве три прилета в объект энергообеспечения

Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения в Киеве, зафиксировано три прилета.

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Об этом сообщил заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Киев. Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - отметил он.

Также мэр города Бровары в Киевской области Игорь Сапожко сообщил, что в городе слышны взрывы, работает ПВО.

Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.