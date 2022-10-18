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В Киеве три прилета в объект энергообеспечения
Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения в Киеве, зафиксировано три прилета.
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Об этом сообщил заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Киев. Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - говорится в сообщении.
Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - отметил он.
Также мэр города Бровары в Киевской области Игорь Сапожко сообщил, что в городе слышны взрывы, работает ПВО.
Напомним, утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.