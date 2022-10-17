Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже" , - написал Кличко.

Позже он сообщил об еще одном взрыве в Шевченковском районе.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях.