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Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже" , - написал Кличко.
Позже он сообщил об еще одном взрыве в Шевченковском районе.
Он отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях.Подписывайтесь на наш YouTube канал