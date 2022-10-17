Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Обновлено
Категория
Происшествия
Дата публикации

Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже" , - написал Кличко.

Позже он сообщил об еще одном взрыве в Шевченковском районе.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях.