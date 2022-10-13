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Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушные тревоги могут продолжаться дольше
Из-за увеличения применения страной-агрессором Россией иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги в Украине теперь могут продолжаться дольше.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона невысока - 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревоги будут несколько длиннее", - сказал Игнат.
Отметим, в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.
Так, 13 октября оккупанты атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.
А 10 октября русские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.