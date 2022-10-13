- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряні тривоги можуть тривати довше
Через збільшення застосування країною-агресором Росією іранських дронів-камікадзе, повітряні тривоги в Україні тепер можуть тривати довше.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрону невисока – 120-150 км на годину. І він довго летить та може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою", – сказав Ігнат.
Зазначимо, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.
Так, 13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.
А 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.