Росіяни привезли на окуповані території інструкторів з Ірану, щоб навчитись користуватись дронами-камікадзе

Росіяни привезли іранських інструкторів на окуповані території Херсонської області та Криму, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

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"Іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іранські інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

Останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва. Так, 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.