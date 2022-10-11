Окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136", - розвідка

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було завезено 32 дрони-камікадзе "Shahed-136, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що до Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які в армії РФ перейменовані на "Герань-2". Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

"Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів збройних сил Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область)", - зауважують у розвідці.

Там зазначають, що найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання збройних сил Білорусі.

В ролі основних "постачальників" виступають:

46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

"Вантажі мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, Російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.