В ISW оцінили ймовірність нападу на Україну з Білорусі

Країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що ці дві країни погодилися розгорнути Регіональне угруповання військ — стратегічне формування частин, завданням якого є начебто “оборона Союзної держави”.

Як зазначають в ISW, Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступальних операціях.

"Російський компонент будь-яких формувань в Білорусі, ймовірно, складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, які, ймовірно, не становлять значної військової загрози для України", - зауважують аналітики.

Російський компонент РГВ складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин – з’єднань, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Крім того, ISW посилається на повідомлення репортера Kyiv Post, який стверджував, що 10 жовтня російські солдати масово перекидаються в Білорусь у вагонах для худоби без механізованого обладнання.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.