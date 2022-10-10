Серед росіян зростає невдоволення війною, що може підірвати режим Путіна, - ISW

Серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Перестановка кадрів у вищому військовому керівництві не вирішить системних проблем, які заважали російським операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації від початку вторгнення", - зазначають аналітики.

У відомстві підкреслеють, що атака на Керченський міст в поєднанні з нещодавніми російськими військовими невдачами та частковою мобілізацією викликає пряму критику лідера країни агресора РФ Владіміра Путіна та Кремля з боку російської провійськової націоналістичної спільноти.

"Пряма критика Путіна є майже безпрецедентною. Ця російська спільнота продовжує висловлювати переважну підтримку цілям Путіна в Україні і досі покладали провину за невдачі на російське військове командування або Міністерство оборони (МО) Росії", - зауважують аналітики.

На їх думку, критика з боку провійськового табору може свідчити про зростання сумнівів у здатності Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України і підірвати симпатії до Путіна серед його основного електорату.

Інші російські націоналісти, пропагандисти і маріонеткові чиновники звинувачують спецслужби та МО Росії, що може підірвати режим Путіна у довгостроковій перспективі.

Тому Путін продовжує перетасовувати своїх вищих військових командирів, ймовірно, для того, щоб відвести провину від себе і відродити ентузіазм в екстремістському провійськовому середовищі.

Зараз Кремль оголосив, що генерал армії Сергій Суровікін взяв на себе командування всією "спеціальною військовою операцією", як Путін називає своє вторгнення в Україну.

Аналітики зазначають, що раптові відхилення від багатомісячних заяв у росЗМІ про неспроможність України просуватися на півдні викликають занепокоєння серед російської громадськості, яка і без того залякана мобілізацією.

В ISW заявляють, що "Путін не може зробити єдиного, чого вимагає його жорстко налаштований електорат – виграти війну".

"Цапи-відбувайли" можуть відвернути критику від Путіна лише на деякий час, і поява прямого засудження Путінського керівництва серед його найбільш відданих прихильників жорсткої лінії, ймовірно, є провісником майбутнього невдоволення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не може стримати розкол між російською пропагандою та силовиками. Провали на фронті викликають незгоду та розчарування у російському суспільстві.