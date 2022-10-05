Провали на фронті загострюють розкол у російському суспільстві, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не може стримати розкол між російською пропагандою та силовиками. Провали на фронті викликають незгоду та розчарування у російському суспільстві.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, шо суперечки навколо погано проведеної часткової мобілізації в поєднанні зі значними поразками армії РФ на фронті лише загострили внутрішню боротьбу між російськими націоналістичними силами.

«Путіну явно не вдається збалансувати конкуруючі вимоги російських націоналістів, які стали дедалі більш войовничими після початку мобілізації", - зазначають аналітики.

На їхню думку зараз в РФ є три основні фракції в націоналістичному інформаційному просторі: російські блогери та військові кореспонденти, колишні російські офіцери та ветерани, а також деякі російські силовики.

Путіну необхідно зберегти підтримку всіх трьох цих фракцій, щоб підтримувати свої військові плани. Але невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією підривають радикальну націоналістичну спільноту в Росії.

"Наразі Путін намагається заспокоїти цю спільноту, показуючи деяких блогерів на державному телебаченні, дозволяючи силовикам формувати власні сили та продовжувати наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, а також заспокоюючи ветеранів, віддаючи накази про мобілізацію, як вони давно вимагали", - зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що серед самих блогерів також почався розкол. Вони почали все частіше ставити під сумнів військові повноваження та права один одного пропонувати рекомендації для армії окупантів.

Пропагандисти продовжують критикувати напади голови Чечні Рамзана Кадирова на Міноборони РФ, а ветеранська спільнота незадоволена проведенням "часткової мобілізації".

"Потрясіння від провалів на фронті, мобілізація та її неефективне управління виставили на огляд для росіян розкол кіл прихильників Путіна. Вони можуть навіть почати розповсюджувати уявлення про те, що Путін не повністю контролює ситуацію. Наслідки такого розвитку подій для його режиму важко передбачити", - зазначили аналітики.

Зазначимо, перемоги ЗСУ вплинули на російський інформаційний простір. Пропагандистські ЗМІ вже критикують часткову мобілізацію та військове керівництво РФ та обговорюють невдачі на фронті.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни зазначають, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.