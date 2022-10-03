Перемоги ЗСУ змінили російський інформпростір: пропагандисти критикують часткову мобілізацію та псевдореферендуми, - ISW

Перемоги ЗСУ вплинули на російський інформаційний простір. Пропагандистські ЗМІ вже критикують часткову мобілізацію та військове керівництво РФ та обговорюють невдачі на фронті.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські військові блогери через втрату Лимана почали критикувати бюрократичні провали часткової мобілізації", - повідомляють аналітики.

Вони підкреслюють, що на російському телебаченні активно обговорюють невдачі на фронті, а винними в цьому вважають військове керівництво, яке невчасно прислало підмогу.

Це, на думку експертів, суттєво відрізняється від подачі інформації, яка була раніше і фактично полягала в перебільшенні успіхів Росії в Україні.

"Джерела в Кремлі та військові блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни. Деякі гості сильно редагованих програм кремлівського телебачення, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення російського президента Володимира Путіна анексувати 4 українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності Росії коли-небудь окупувати ці території повністю", - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що російські пропагандисти вже не приховують свого розчарування мобілізаційним процесом у РФ, зокрема звертають увагу на те, що в армію часто потрапляють алкозалежні. Дехто, виступаючи в прямому ефірі по телебаченню, висловив стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Раніше аналітики ISW допускали, що поразка російських військ біля Лиману призведе до ще більшого зниження бойового духу росіян, тому що вони інформаційно не готові до такого сценарію розвитку подій.

Також в ISW зазначають, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.