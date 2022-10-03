Победы ВСУ изменили российское информпространство: пропагандисты критикуют частичную мобилизацию и псевдореферендумы, - ISW

Победы ВСУ повлияли на российское информационное пространство. Пропагандистские СМИ уже критикуют частичную мобилизацию и военное руководство РФ и обсуждают неудачи на фронте.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с несостоятельностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняют российское информационное пространство. Спонсорированные Кремлем СМИ и российские военные блоггеры из-за потери Лимана начали критиковать бюрократические провалы частичной мобилизации", - сообщают

Они подчеркивают, что на российском телевидении активно обсуждают неудачи на фронте, а виновными в этом считают военное руководство.

Это, по мнению экспертов, существенно отличается от подачи ранее, фактически заключавшейся в преувеличении успехов России в Украине.

"Источники в Кремле и военные блоггеры объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью российских военных должным образом обеспечить и усилить российские силы на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны. Некоторые гости сильно редактируемых программ кремлевского телевидения, вышедших в эфир 1 октября, даже критиковали решение российского президента Владимира Путина аннексировать 4 украинских области перед тем, как защитить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо оккупировать эти территории полностью", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что российские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования мобилизационным процессом в РФ, в частности, обращают внимание на то, что в армию часто попадают алкозависимые.

Некоторые, выступая в прямом эфире по телевидению, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

Ранее аналитики ISW допускали, что поражение русских войск на Лимане приведет к еще большему снижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.

Также в ISW отмечают, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.