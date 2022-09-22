Мобілізація в РФ не завадить Україні звільнити свої території, - ISW

Оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, вимушені мобілізаційні заходи, насправді демонструють безліч проблем з якими стикнулася Росія в ході військової агресії проти України.

"Навряд чи оголошена мобілізація "навченого" резерву у найближчі місяці суттєво вплине на події на фронті. Ймовірно, оголошеної кількості військових буде достатньо для підтримування нинішнього рівня чисельності армії РФ у 2023 році, адже це дозволить компенсувати втрати. Якщо призов на військову службу відбуватиметься поетапно, як про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, напевно, раптового "напливу" російських військ, який міг би різко змінити хід війни, не буде", - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що процес навчання нових окупантів може тривати тижнями, або й навіть місяцями, перш ніж їх відправлять на фронт.

Також російські резервісти мають не надто якісний військовий вишкіл. Обов'язкова військова служба триває всього один рік, що не дає призовникам достатньо часу, щоб навчитися бути солдатами, і опанувати всі необхідні навички, які потрібні в умовах реальних бойових дій. А відсутність перепідготовки після року служби, прискорює деградацію набутих солдатських практичних знань із часом.

Тому, на думку ISW, часткова мобілізація в Росії не змінить хід війни у 2022 році і не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території протягом зими.

Нагадаємо, 21 вересня, лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію.

Як повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, у рамках часткової мобілізації збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

Зазначимо, що в США вважають, що рішення лідера Путіна щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та оголошення мобілізації в РФ свідчать лише про провал Росії у війні.