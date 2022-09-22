Мобилизация в РФ не помешает Украине освободить свои территории, - ISW

Объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, вынужденные мобилизационные меры на самом деле демонстрируют множество проблем, с которыми столкнулась Россия в ходе военной агрессии против Украины.

"Вряд ли объявленная мобилизация "обученного" резерва в ближайшие месяцы существенно повлияет на события на фронте. Вероятно, объявленного количества военных будет достаточно для поддержания нынешнего уровня численности армии РФ в 2023 году, ведь это позволит компенсировать потери. Если призыв на военную службу будет происходить, как об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, наверное, внезапного "наплыва" российских войск, которое могло бы резко изменить ход войны, не будет", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что процесс обучения новых оккупантов может длиться неделями, или даже месяцами, прежде чем их отправят на фронт.

Также российские резервисты имеют не слишком качественную военную подготовку. Обязательная военная служба длится всего один год, что не дает призывникам достаточно времени, чтобы научиться быть солдатами и овладеть всеми необходимыми навыками, которые нужны в условиях реальных боевых действий. А отсутствие переподготовки после года службы ускоряет деградацию приобретенных солдатских практических знаний со временем.

Поэтому, по мнению ISW, частичная мобилизация в России не изменит ход войны в 2022 году и не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории в течение зимы.

Напомним, 21 сентября, лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации .

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

Отметим, что в США считают, что решение лидера Путина о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и объявлении мобилизации в РФ свидетельствуют лишь о провале России в войне.