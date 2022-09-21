"Путин хочет затопить Украину кровью российских солдат": Зеленский прокомментировал объявление мобилизации в РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что объявленная в России "частичная" мобилизация никак не влияет на намерение Вооруженных сил отвоевывать все оккупированные территории. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

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Гарант уверен, что мобилизация свидетельствует о том, что у России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".

"Мы уже знаем, что мобилизовали курсантов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты упали. Они даже не смогли закончить обучение. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и умирают", - сказал Зеленский.

Он отметил, что подразделения ВС РФ просто разбегаются на поле боя, потому что личный состав не имеет достаточной военной подготовки.

"Он (лидер РФ Владимир Путин — Delo. ua ) видит, что большая часть приходящих к нам просто убегает. Он хочет затопить Украину кровью, но и кровью собственных солдат", — отметил Зеленский.

Во время выступления Путин не только объявил мобилизацию, но и намекнул на вероятность того, что РФ может применить ядерное оружие. По этому поводу Зеленский сказал: "Я не верю, что он будет использовать это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие".

Отметим, что в США считают, что решение Путина о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и объявлении мобилизации в РФ свидетельствуют лишь о провале России в войне.

В свою очередь эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что проведением так называемых "референдумов" и последующей аннексией украинских территорий Кремль рассчитывает привлечь россиян к участию в войне в виде добровольцев для "защиты территории РФ".