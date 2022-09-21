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"Путин хочет затопить Украину кровью российских солдат": Зеленский прокомментировал объявление мобилизации в РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что объявленная в России "частичная" мобилизация никак не влияет на намерение Вооруженных сил отвоевывать все оккупированные территории. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
Гарант уверен, что мобилизация свидетельствует о том, что у России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".
"Мы уже знаем, что мобилизовали курсантов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты упали. Они даже не смогли закончить обучение. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и умирают", - сказал Зеленский.
Он отметил, что подразделения ВС РФ просто разбегаются на поле боя, потому что личный состав не имеет достаточной военной подготовки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Он (лидер РФ Владимир Путин — Delo. ua ) видит, что большая часть приходящих к нам просто убегает. Он хочет затопить Украину кровью, но и кровью собственных солдат", — отметил Зеленский.
Во время выступления Путин не только объявил мобилизацию, но и намекнул на вероятность того, что РФ может применить ядерное оружие. По этому поводу Зеленский сказал: "Я не верю, что он будет использовать это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие".
Отметим, что в США считают, что решение Путина о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и объявлении мобилизации в РФ свидетельствуют лишь о провале России в войне.
В свою очередь эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что проведением так называемых "референдумов" и последующей аннексией украинских территорий Кремль рассчитывает привлечь россиян к участию в войне в виде добровольцев для "защиты территории РФ".