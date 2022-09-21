"Это доказательство провала РФ": в США отреагировали на планы России провести "референдумы" и мобилизацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решение лидера Российской Федерации Владимира Путина о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и оглашении мобилизации в РФ свидетельствуют лишь о провале России в войне. Об этом сообщает CNN.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Глава страны-агрессора объявил о "референдумах" и мобилизации во время Генеральной Ассамблеи ООН, 21 сентября, что, по мнению Блинкена, также свидетельствует о пренебрежении Путина к ООН.

Он отметил, что РФ предпринимает такие шаги на фоне значительных потерь на поле боя и успехов Вооруженных сил Украины.

"Это признак провала России", - сказал Блинкен, комментируя планы РФ провести "референдумы" и мобилизацию.

Он подчеркнул, что США никогда не признают так называемые "референдумы" в Украине или какой-либо шаг России по аннексии украинской территории. По его словам, важно, чтобы другие страны также четко заявили об этом.

Напомним, оккупационные "администрации" на территории Украины 20 сентября заявили, что планируют проведение 23-27 сентября "референдумов" о вхождении соответствующих регионов в состав РФ.

При этом ранее Президент Владимир Зеленский предупреждал, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.