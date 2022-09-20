Россия готовит псевдореферендумы в четырех областях Украины для оправдания их аннексии

Оккупационные структуры России, действующие на территории Украины, 20 сентября приняли решения о проведении 23-27 сентября "референдумов" о вхождении соответствующих регионов в состав РФ.

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В частности, как передает ТАСС, соответствующий "закон" 20 сентября принял "Народный совет ДНР". Как заявил "глава ДНР", контролирующей часть Донецкой области, Денис Пушилин, голосование будет смешанным — очным и дистанционным, однако на очное голосование будет отведен один день. Он также попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии "ДНР" в состав России "в случае положительного результата референдума".

В эфире телеканала "Россия-24" Пушилин отметил, что вопрос "референдума" будет звучать как "Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". Жители же подконтрольной Украине территории Донецкой области, по его словам, смогут проголосовать на территории, подконтрольной "ДНР", или же в России.

При этом "военнослужащие ДНР", вооюющие против Украины, смогут централизованно проголосовать прямо на линии фронта, электронное голосование на "референдуме" предусмотрено не будет. Также Пушилин заявил, что "ДНР" сохранит свое название, "если станет субъектом России", но ее "конституция" будет "отредактирована".

В свою очередь, "Народный совет ЛНР", контролирующей почти всю территорию Луганской области, также принял соответствующий "закон". Отмечается, что он предусматривает возможность проведения голосования как в один день, так и в течение нескольких дней, причем как в помещениях, так и вне их.

"Глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой как можно быстрее принять решение о вхождении "республики" в состав РФ по итогам "референдума". По словам "первого заместителя спикера НС ЛНР" Дениса Мирошниченко, на него будет вынесен вопрос "Вы за вхождение ЛНР состав РФ на правах субъекта РФ?".

Оккупационные структуры на подконтрольной России территории Херсонской области также приняли решение о проведении "референдума" по вопросу о вхождении в состав РФ. О подписании соответствующего "указа" во вторник сообщил "глава военно-гражданской администрации" региона Владимир Сальдо. Он также добавил, что по результатам этого мероприятия обратится к Путину с просьбой "как можно скорее утвердить итоги".

При этом "замглавы ВГА" Кирилл Стремоусов заявил, что в области не планируется проводение мобилизации после "референдума", а тех, кто будет голосовать против вхождения в состав РФ, якобы преследовать не будут. Он также заявил, что явка на данное мероприятие ожидается "до 80%".

Помимо этого, в Запорожской области, большинство территории которой оккупировано РФ, также хотят провести голосование в этот же период по тому же вопросу. О подписании соответствующего "указа" объявил "глава ВГА" региона Евгений Балицкий. При этом очно "референдум" в Запорожской области будет проходить только 23 сентября.

По словам Балицкого, на голосование будет вынесен вопрос о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ. Сам вопрос будет изложен и на украинском языке. Кроме того, он сообщил, что подписал "указ о формировании добровольческих батальонов".

Перед этим "член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что "в случае вхождения" в состав РФ Запорожскую область целесообразно переименовать в Запорожский край. Сам референдум, по его словам, будет проходить несколько дней, "чтобы избежать скопления людей", при этом голосования в областном центре, контролирующемся Украиной, не будет "по соображениям безопасности".

В самой России такие инициативы официально всячески приветствовали, однако акцентируют внимание именно на оккупированных ею территориях Донбасса. Так, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что "если люди Донбасса выскажутся", что хотят быть в составе России, Дума это поддержит.

В свою очередь заместитель Путина по Совету безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что "референдумы" на Донбассе имеют огромное значение не только для "системной защиты жителей ЛНР, ДНР" и других оккупированных Россией территорий, но и для восстановления некой "исторической справедливости".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий", и вся нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса "хотят быть хозяевами своей судьбы".

В Центральной избирательной комиссии РФ заявили, что окажут содействие в организации на территории России участков для голосования на "референдумах", проводимые "ДНР", "ЛНР" и оккупационными структурами Запорожской и Херсонской областей. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, на территории России будут десятки соответствующих избирательных участков, а наблюдателями на данных мероприятиях будут и представители РФ, и непосредственно ЦИК.

Также российские СМИ сообщают, что вечером во вторник с заявлением по этой теме может выступить сам Путин, а также, возможно, министр обороны России Сергей Шойгу.