ВСУ отбили и зачистили первый населенный пункт Луганской области – глава ОВА

Украинские военные полностью вернули под контроль поселок Белогоровка Луганской области, который был последним покинутым ими населенным пунктом региона. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В целом же, по его словам, относительно ситуации с освобождением региона он может лишь подтвердить, что "происходят тяжелые бои", но не может рассказывать о деталях операции.

"Я бы хотел немного убрать лишние ожидания людей. Почему? Потому что Харьковская операция прекрасно мотивирует, дала хорошее настроение многим украинцам, но какая цена? Все равно наши солдаты погибали, все равно это было тяжело, никто там как на парад не пришел. На Луганщине это будет еще труднее, потому что сейчас этого эффекта неожиданности не будет", - указал он.

Гайдай указал, что сейчас сбежавшие с Харьковского направления силы противника находятся как раз в Луганской и Донецкой областях и все делают для того, чтобы "максимально зарыться в землю" и построить оборонительные сооружения.

Глава ОВА также ответил на критику по поводу его недавних заявлений о ситуации на северо-западе Луганщины, в частности в Кременной, откуда якобы исчезли российские войска.

Он заявил, что настаивает на правдивости этой информации на то время, хотя впоследствии силы противника действительно вернулись в город. По словам Гайдая, "такой был вакуум в Кременной, что можно было реально заходить". В то же время он выразил уверенность, что в любом случае оккупация города временна и Украина вернет контроль над ним и начнет восстановление.

"Точно так можно было говорить и о Белогоровке, которая переходила из-под контроля украинских войск - туда заходили россияне, но на сегодняшний день зачищена и полностью под контролем украинских Вооруженных сил. Поэтому здесь за все отвечает время", - сказал начальник ОВА.

Отметим также, что в понедельник в сети появились видео из Белогоровки, из которых можно оценить и масштаб разрушений в поселке, в частности, по улицам Бордунова и Новоподгоровской.