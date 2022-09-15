Оккупанты готовятся к обороне в Луганской области, ВСУ ждет тяжелое сражение за область, — ОВА

Армия Российской Федерации роет окопы и готовится к обороне в Сватовом и Троицком Луганской области, ожидая наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он считает, что неожиданности для захватчиков в этом направлении не будет, как это было в Харьковской области. Россияне стягивают технику и тщательно готовятся к обороне, поэтому, как считает Гайдай, украинских военных ждут тяжелые бои за Луганскую область.

"Российские военные зарываются в Сватовом и Троицком, ВСУ придется тяжело драться за область. Правда, оккупанты имеют проблему - у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", - рассказал он.

Гайдай отметил, что командование российской армии прибегло к тому, что отправляет вербовщик в российские тюрьмы для набора личного состава.

Ранее он заявлял, что деоккупация Луганщины, вероятно, начнется с Кременной, россияне покинули город, но стягивают силы к ее окраинам.

Накануне глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Сейчас, по его словам, идут бои на Лисичанском направлении, но пока Генштаб не разглашает детали.