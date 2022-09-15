Окупанти готуються до оборони на Луганщині, ЗСУ чекає важкий бій за область, — ОВА

Армія Російської Федерації риє окопи та готується до оборони в Сватовому та Троїцькому Луганської області, очікуючи наступу Збройних сил України. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він вважає, що несподіванки для загарбників на цьому напрямку не буде, як це було в Харківській області. Росіяни стягують техніку і ретельно готуються до оборони, тому, як вважає Гайдай українських військових чекають важкі бої за Луганську область.

"Російські військові зариваються у Сватовому та Троїцькому, ЗСУ доведеться тяжко битися за область. Щоправда, окупанти мають проблему – в них закінчується "гарматне м‘ясо", тож зараз збирають чоловіків по тюрмах", – розповів він.

Гайдай зазначив, що командування російської армії вдалося до того, що відправляє вербувальник у російські в'язниці для набору особового складу.

Раніше він заявляв, що деокупація Луганщини, ймовірно, розпочнеться з Кремінної, росіяни залишили місто, але стягують сили до його околиць.

Напередодні очільник Луганської ОВА повідомив, що ЗСУ вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Зараз, за його словами, йдуть бої на Лисичанському напрямку, але поки що Генштаб не розголошує деталі.