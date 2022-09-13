Деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної, росіяни вже залишили місто, — ОВА

Російські військові починають відступати на Луганському напрямку: окупанти вже залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто. Про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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В Кремінній партизани підняли український прапор. Росіяни хоч і покинули місто, але стягують до нього техніку, а також до Сватового.

"Основний удар буде саме там. На сьогодні Кремінна повністю пуста — росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську", — сказав Гайдай.

Він додав, що зі Сватового росіяни спочатку втекли, але за деякий час повернулися. Гайдай також підтвердив, що на окупованій території виник дефіцит палива.

Він пояснює це тим, що колаборанти намагаються якомога швидше покинути Луганську область. Раніше було відомо, що паливна криза виникла на окупованій частині Донецької області.

Напередодні очільник Луганської ОВА повідомив, що ЗСУ вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Зараз, за його словами, йдуть бої на Лисичанському напрямку, але поки що Генштаб не розголошує деталі.