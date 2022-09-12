На окупованій частині Донетчини виникла паливна криза

В окупованому Маріуполі Донецької області третій день поспіль спостерігається дефіцит бензину. АЗС продають максимум 20 л палива в одні руки. Про це 12 вересня повідомив радника мера міста Петра Андрющенко.

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До автозаправних станцій ведуть черги з авто, при цьому ціна на сам бензин почала різко зростати.

"Місцеві жаліються на “спекулянтів”, а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше", — розповів Андрющенко.

Користувачі в соцмережах та Telegram повідомляють, що така ситуація склалася на всій частині окупованої території Донецької області, зокрема, в Донецьку. Також відомо, що на деяких АЗС бензину немає взагалі, а на деяких паливо видають по талонам. Причина дефіциту бензину на окупованих територіях достовірно невідома.

В цей же час російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Ймовірно, що причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.