До виходу на державний кордон на Харківщині залишається 50 км, - Залужний

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. Станом на зараз до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зауважив, що підрозділи ЗСУ в тісній взаємодії звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Залужний уточнив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які окупанти гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна пам’ять полеглим в боях за Україну", - зазначив Залужний.

Зазначимо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.