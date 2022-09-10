Від початку вересня звільнено вже 2 тис. кілометрів нашої території, - Зеленський

Від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі кілометрів української території від окупантів. Про це під час свого вечірнього звернення сказав президент Володимир Зеленський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", - сказав Зеленський.

Він також подякував військовослужбовцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку та воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто Балаклію Харківської області.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. 9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.