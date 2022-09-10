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Від початку вересня звільнено вже 2 тис. кілометрів нашої території, - Зеленський
Від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі кілометрів української території від окупантів. Про це під час свого вечірнього звернення сказав президент Володимир Зеленський.
"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", - сказав Зеленський.
Він також подякував військовослужбовцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку та воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто Балаклію Харківської області.
Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. 9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.