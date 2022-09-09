ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

"ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Тож, час розплати наблизився", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області. Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому до нього звертається військовий, звітуючи з-під прапору України на даху будівлі Балаклійської міської ради про виконання наказу й звільнення міста.