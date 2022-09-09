ДБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее

После освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники Государственного бюро расследования начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их пособников.

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Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Отмечается, что работники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

"ДБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к суровой ответственности. Поэтому время расплаты приблизилось", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором к нему обращается военный, отчитываясь из-под флага Украины на крыше здания Балаклейского городского совета о выполнении приказа и освобождении города.