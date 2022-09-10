С начала сентября освобождены уже 2 тыс. километров нашей территории, - Зеленский

С начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи километров украинской территории от оккупантов. Об этом на своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – убегать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военнослужащих 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении и воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город Балаклею Харьковской области.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. 9 сентября в ходе контрнаступления было уволены 30 населенных пунктов в Харьковской области.

После увольнения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники Государственного бюро расследование начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мероприятий – предотвращение подрывной деятельности россиян и их муртадов.