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До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км, - Залужный
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины. На сегодня до государственной границы на Харьковщине осталось 50 км.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он отметил, что подразделения ВСУ в тесном взаимодействии освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.
Залужный уточнил, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые оккупанты гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину", - отметил Залужный.
Отметим, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.
Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.