До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км, - Залужный

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины. На сегодня до государственной границы на Харьковщине осталось 50 км.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что подразделения ВСУ в тесном взаимодействии освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

Залужный уточнил, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые оккупанты гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину", - отметил Залужный.

Отметим, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.